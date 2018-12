Padel-Tennis: Das Doppel Im Glaskasten

Dass es Vorurteile gegenüber Padel-Tennis von Anhängern anderer Racketsportarten gibt, glaubt er nicht. Neben Tennisprofis wie Dominic Thiem haben auch Sportler wie die Moto-GP-Fahrer Cal Crutchlow und Pol Espargaró, Fußballnationalspieler Marc Janko und Beachvolleyballer Clemens Doppler die Trendsportart ausprobiert und Gefallen daran gefunden. „Der Sport wird immer populärer. Alleine in Wien sind es rund 1000 aktive Spieler, die regelmäßig Plätze buchen“, erzählt David Alten. Neben der großen Anlage im Wiener Prater, können Interessierte etwa auch in Hard in Vorarlberg, in Graz und im burgenländischen Podersdorf Padel-Tennis spielen. Hallenplätze gibt es derzeit nur im City & Country Club am Wienerberg, im Jänner folgen jedoch zwei weitere in Wiener Neustadt. Und so wird es weitergehen, sind sich Alten und Krenn sicher. In Schweden, Frankreich und Italien beispielsweise kenne jeder auf der Straße schon die Sportart. Dass Österreich da bald nachzieht, davon sind die beiden Sportler überzeugt.