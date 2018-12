Racketsportarten: So gesund sind Tennis und Co.

Laut einer Studie der University of Sydney aus dem Jahr 2016 führen Sportarten wie Tennis, Squash und Badminton neben dem Schwimmen und Aerobic sogar am ehesten zu einem verringerten Sterberisiko. So hätten Racket-Sportler im Vergleich zu Nicht-Sportlern ein um 47 Prozent reduziertes Risiko, an Herz-Kreislauferkrankungen zu sterben.