Auf Schritt und Tritt: Die 10 besten Lauftipps für den Frühling

Die Frühlingstemperaturen locken viele weg von der Couch– und rein in die Laufschuhe. Auch der Vienna City Marathon (VCM), der heuer wieder mit Zehntausenden Teilnehmern über die Bühne ging, sorgt bei eingerosteten Hobbyläufern für Motivationsschübe. Es muss natürlich nicht gleich ein Marathon sein: Wer lauftechnisch in Schwung kommen möchte, sollte dennoch einige Tipps beherzigen.

Sportmediziner Robert Fritz erklärt, worauf es beim Start in die Laufsaison zu achten gilt.

1. Kein Schnellstart

Die wichtigste Grundregel lautet: Anfangs nur nicht übermütig werden. "Die meisten wollen gleich zu viel oder setzen nach langer Laufpause dort an, wo sie mit dem Training aufgehört haben", weiß Robert Fritz, Sportmediziner und Leiter des VCM Medical Center. Ist man körperlich sehr stark außer Form, empfiehlt er, den Laufstart mit Spaziergängen oder Radtouren vorzubereiten. Ansonsten gilt es, regelmäßig (zwei bis drei Mal pro Woche, insgesamt mindestens 150 Minuten) lockere Läufe zu absolvieren – "anfangs am besten so langsam, dass man sich mit dem Trainingspartner gut unterhalten kann".

2. Stichwort Trainingspartner

Wer Angst vor Motivationsverlust hat, sollte mit Freunden, Kollegen oder dem Partner fixe Lauftermine vereinbaren. Auch die Gruppe hilft dranzubleiben. Hier rät Fritz, sich in der Umgebung nach Lauftreffs umzusehen. "Da kann man in verschiedenen Leistungsklassen laufen und hat keine Ausrede, das Training auszulassen." Auch realistische Wettkampfziele beugen Motivationsschwund vor.

3. Extras für Erprobte

Hat man sich an regelmäßige Trainingsläufe gewöhnt, bieten sich Intervalltrainings an, um die Leistung gezielt zu steigern. "Je nach Trainingsmethodik absolviert man dann abwechselnd Belastungs- und Erholungseinheiten, gibt also Vollgas und lässt dann wieder locker", erklärt der medizinischer Leiter für Leistungsdiagnostik der Sportordination Wien. Für erprobte Hobbyläufer kann es sinnvoll sein, mit einem Coach Lauftechniken zu erlernen. "Laufen sollte aber in erster Linie Spaß machen, die Lauftechnik muss zu Beginn nicht im Fokus stehen."

4. Materialfrage

Mindestens genauso wichtig wie die Lauftechnik ist für Anfänger die richtige Ausrüstung: Bei den Schuhen sollte man nicht sparen: "Idealerweise lässt man sich beim Kauf vom Spezialisten beraten und nimmt nicht das billigste Modell." Anders sieht es bei der Bekleidung aus: Hier reicht handelsübliche Funktionswäsche.

5. Gute Treter

Hochwertige Schuhe schützen Läufer nicht nur vor unangenehmen Blasen. Auch Verletzungen und Überlastung kann man so vorbeugen. Bekommt man trotz behutsamer Leistungssteigerung Schmerzen, sollten diese mit einem Arzt abgeklärt werden. "Hier kann es eine medizinische Ursache geben, bei Frauen beispielsweise einen Eisenmangel."