Wer auf Covid 19 getestet wird – und wer nicht

Wie sollen mehr Testungen ermöglicht werden?

Etwa durch leistungsfähigere Testgeräte. Derzeit läuft bei internationalen Labordiagnostik-Konzernen regelrecht ein Wettlauf, wer die schnellsten Testsysteme zur Verfügung stellen kann.

Inwieweit profitiert man davon schon in Österreich?

Im Wiener AKH (MedUni Wien) ist etwa ein leistungsfähiges Testsystem im Einsatz, das ständig mit Proben beladen werden kann, sagt Robert Straßl, Leiter des Laborbereichs der Virologie. Mit diesem sollen laut Straßl innerhalb von 24 Stunden rund 1000 Testungen möglich sein.

Wo wird getestet und sind Schnelltests verlässlich?

Es gibt mehr als 20 Labore in Österreich, die größeren sind bei der Österreichischen Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) und im AKH Wien angesiedelt. Schnelltests auf Antikörper, die immer häufiger angeboten werden, sind nicht geeignet, eine akute Infektion sicher nachzuweisen, heißt es von den Experten des Gesundheitsministeriums. Zum gesicherten Nachweis einer akuten Infektion mit SARS-Cov-2 kommt stattdessen eine andere, auch von der WHO empfohlene Methode in Frage: Diese basiert auf dem Nachweis von bestimmten genetischen Bausteinen des Coronavirus, mit so genannten PCR-Tests.