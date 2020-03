Warum ein deutscher Arzt abrät, beim Einkauf Handschuhe zu tragen

Keine Empfehlung für Handschuhe

Davon, beim Einkauf Handschuhe zu tragen – wie es derzeit häufig zu beobachten ist – rät der Experte ab. "Die Leute sollen um Himmels Willen keine Handschuhe tragen", so Voshaar. Denn mit Handschuhen würde man zwar sich selbst, nicht aber die anderen schützen: " Handschuhe signalisieren immer: 'Ich denke nur an mich selber, aber nicht an die anderen.' Wenn Sie die Handschuhe anhaben, können Sie ja alles Mögliche überallhin verteilen."

Unbedingt Hände waschen

Da der Einkaufskorb oder -wagen und auch Türklinken von vielen Menschen angegriffen werden, empfiehlt der Arzt, sich nach dem Einkauf so schnell wie möglich die Hände zu desinfizieren – "noch bevor man in sein Auto oder in den Bus steigt". Allerspätestens jedoch, wenn man nach Hause kommt. Am besten soll man sich zwei Mal für 20 Sekunden die Hände gründlich waschen – noch bevor man die Jacke ausgezogen hat, so Voshaar.