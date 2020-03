Das Coronavirus, eine Erfindung? Wie in der Krise mit Ängsten gespielt wird

Das stimmt freilich. Coronaviren gibt es schon seit den 1960ern, auch die SARS- und MERS-Epidemien waren auf den Virenstamm zurückzuführen, zudem auch viele andere Erkältungsviren. Und ja, auch die Grippe fordert Jahr für Jahr tausende Tote. Aber: Das ist nicht das Problem beim aktuellen Corona. Denn: „Für dieses Virus gibt es bisher weder einen Impfstoff noch eine Immunität in der Bevölkerung. Lässt man der Pandemie also ihren Lauf, ist das Gesundheitssystem schnell überlastet“, so Correctiv.

Sind die Tests nicht genau?

Zudem übt er massive Kritik an den derzeitigen Tests, die entwickelt wurden – sie würden nämlich gar nicht auf den aktuellen Erreger spezifiziert sein, sondern seien auf Basis „der ähnlichen Viren, die man kannte“, entwickelt worden.

Tatsächlich ist es so, dass etwa von der Berliner Charité entwickelte Test auf der genetischen Nähe von 2019-nCoV mit SARS-Coronaviren basiert; das macht die Klinik auch öffentlich, ebenso die WHO. Die genetische Nähe sei aber ausreichend, heißt es weiter – zudem sei eine Validierungsstudie durchgeführt worden mit hunderten echten Patientenproben. „Nicht ein einziges Mal hat es da eine falsch positive Reaktion gegeben. Also dieser Test reagiert gegen kein anderes Coronavirus des Menschen und gegen kein anderes Erkältungsvirus des Menschen“, entgegnet Christian Drosten von der Charité in Berlin in einem NDR-Interview.