Coronavirus lässt Fake News sprießen

Doch was ist das überhaupt? „Unter Landzwang versteht man eine Drohung mit einem Angriff auf Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, Freiheit oder Vermögen, wodurch die Bevölkerung oder ein größerer Personenkreis in Furcht und Unruhe versetzt wird“, sagt der Wiener Rechtsanwalt Philipp Wolm. Das können auch bedrohende Ankündigungen auf Internetseiten oder via soziale Medien sein.