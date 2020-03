Corona, Grippe, Erkältung: Wie sich die Erkrankungen unterscheiden

Was aber tun, wenn Fieber und Husten auftreten?

- Verdachtsfall: Wer in einer Region war, in der von einer „anhaltenden Übertragung“ des neuen Virus ausgegangen werden muss, gilt nach wie vor als Verdachtsfall (in Europa sind das neben Italien der deutsche Landkreis Heinsberg und die Region Grand Est in Frankreich. Aktuelle Liste auf www.sozialministerium.at). Das Gleiche gilt bei einem Kontakt zu einem bestätigten Fall. In diesem Fall soll die Gesundheitsberatung 1450 angerufen werden.

- Zuerst Arzt, dann Hotline: Alle anderen sollten zuerst telefonisch einen niedergelassenen Allgemeinmediziner kontaktieren, in Wien am Wochenende und in der Nacht den Ärztefunkdienst 141. „Im Zweifel kann man aber auch bei 1450 anrufen.“ Die Gesundheitshotline 1450 sucht Unterstützung, vor allem am Wochenende und von 23.00 bis 07.00 Uhr, es geht um die Entgegennahme von Gesprächen im „First Level“ (einfache Gespräche mit Leitfaden; Anfragen an: gesundheitsberatung@sozialministerium.at).