Coronavirus: Warum jetzt die Ausbreitung verlangsamt werden muss

„Wir befinden uns in Österreich noch in einer frühen Phase der Epidemie, aber der Anstieg der Zahl der Infizierten spiegelt ziemlich exakt die Kurve wider, die man vor einigen Tagen in Italien gesehen hat (wenn man die unterschiedliche Bevölkerungszahl berücksichtigt)“, sagt auch Mikrobiologe Wagner. „Man kann in Österreich nicht mehr für alle Fälle herausfinden, wo die Infektion stattgefunden hat, und man muss damit rechnen, dass die Zahl der Infizierten in den nächsten Wochen massiv ansteigen wird. An Italien sieht man, was uns noch bevorstehen könnte, wenn nicht jeder jetzt versteht, dass wir gemeinsam handeln müssen. Jeder muss durch deutliche Einschränkung seiner Sozialkontakte und verstärkte Hygiene dazu beitragen, diese Situation zu meistern. Mich hat die gestrige Verkündung der Maßnahmen seitens der Regierung mit der Politik versöhnt, weil die Pläne aus Sicht eines Mikrobiologen genau die richtigen sind – auch, wenn sie noch ergänzt werden sollten.“