Experte im Chat: Wie gefährlich ist die Coronavirus-Epidemie?

Abgesagte Konzerte, leere Hörsäle an den Universitäten, Geisterspiele in der Bundesliga, bald geschlossene Schulen und Kindergärten: Das Coronavirus hält Österreich in Atem. Das von der Regierung verordnete Maßnahmenpaket soll die Ausbreitung des neuartigen Virus eindämmen und Kapazitäten im Gesundheitssystem wahren. Was bleibt ist die Verunsicherung in der Bevölkerung.

Viele Fragen

Soll ich noch öffentliche Verkehrsmittel nutzen? Müssen wir Familienfeiern jetzt absagen? Wie lange bleibt das Virus auf Oberflächen haften – und kann es sich auch über die Luft verbreiten? Sind die aktuellen Maßnahmen überzogen oder angemessen? Wie lange wird dieser Zustand andauern, und wann ist der Peak neuer Infektionen erreicht?

Der KURIER hat heute wieder einen Experten für Sie zu Gast: Infektiologe Heinz Burgmann von der MedUni Wien beantwortet Ihre Fragen.

So geht’s: Rufen Sie uns zwischen 13 und 14 Uhr unter 01/526 57 60 an, mailen Sie uns unter gesundheitscoach@kurier.at, oder posten Sie auf der KURIER-Facebook-Seite (facebook.com/KURIER) bzw. Twitter (twitter.com/kurierat). Auf KURIER.at können Sie im Ticker live mitlesen, welche Fragen gestellt werden und welche Antworten Heinz Burgmann darauf gibt.