Maßnahmen gegen das Coronavirus: "Darf ich die Oma noch besuchen?"

Muss ich Friseurbesuche absagen?

Es gibt kein Gesetz, welches das verbietet. Oberzaucher: „Es obliegt der persönlichen Verantwortung, wie weit man sich sozialen Kontakten aussetzen will.“

Wie sieht es mit Massagen oder Besuchen im Fitnesscenter aus?

In Gesundheitseinrichtungen, wie beispielsweise Massagestudios, werden Hygienemaßnahmen in der Regel sehr gut eingehalten. Damit kann die Verbreitung des Virus weitgehend unterbunden werden. In Fitnessstudios kommt es auf den Reinlichkeitsstandard an. „Es ist aber ohnehin nicht zu erwarten, dass Menschen, die sich krank und geschwächt fühlen, Sport betreiben und andere anstecken“, sagt Oberzaucher. Sie empfiehlt lieber Joggen an der frischen Luft oder Radfahren.

Ist die Supermarktschlange jetzt gefährlich?

„Solange man nicht angehustet wird, hält sich die Gefahr in Grenzen“, beruhigt die Verhaltensbiologin. Man müsse sich nicht jedes Mal, wenn man die Wohnung verlässt, fürchten, ansteckt zu werden. „Wenn Menschen offensichtlich erkrankt sind, sollte man einen Abstand von zwei Metern zu ihnen einhalten.“ So kann die Tröpfcheninfektion – der Hauptübertragungsweg – gut eingeschränkt werden. Ansonsten gilt nach dem Einkaufen wie auch sonst nach Aufenthalten im öffentlichen Raum ( Kino, Museum, Restaurant): Sofort und gründlich Händewaschen.

Sind Hostien und Weihwasser potenzielle Überträger des Virus?

Das Weihwasser ist mittlerweile selten noch in offenen Becken verfügbar, da sie potenziell Krankheiten übertragen könnten. Das ist aber seit Längerem bekannt. Ich würde auf die Kommunion tatsächlich vorerst verzichten. „Wenn die Messe nicht ohnehin abgesagt wird.“