Coronavirus: Inkubationszeit etwas kürzer als gedacht

Zwei Wochen Quarantäne angemessen

Die derzeit in den meisten Ländern von den Gesundheitsbehörden verordnete Quarantäne-Periode von 14 Tagen stufen die US-Experten daher als sinnvoll ein. Denn die Studie legt auch nahe, dass etwa 97,5 Prozent der Menschen, die Symptome einer Infektion entwickeln, dies innerhalb von 11,5 Tagen nach der Ansteckung tun. Die Forscher schätzen, dass von 10.000 Personen, die 14 Tage lang unter Quarantäne gestellt werden, nur etwa 101 Personen Symptome entwickeln, nachdem sie aus dieser entlassen wurden.

Laut der aktuellen Untersuchung ist die Zeitspanne zwischen einer Infektion mit einem Krankheitserreger bis zu den ersten Anzeichen einer Erkrankung damit tatsächlich kürzer als bisher kommuniziert. Derzeit geht die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) davon aus, dass die Inkubationszeit bis zu 14 Tage betragen kann, im Durchschnitt beträgt sie der WHO zufolge etwa sechs Tage. Als häufigste initiale Symptome werden Fieber, Husten und Atembeschwerden beschrieben.

Für die Studie, die im Fachblatt Annals of Internal Medicine erschienen ist, analysierten die Forscher 181 Fälle aus China und anderen Ländern, die vor dem 24. Februar diagnostiziert wurden und über die in den Medien umfangreich berichtet wurde. Die meisten Ansteckungsfälle gingen auf die chinesische Metropole Wuhan, das Epizentrum der aktuellen Epidemie, sowie andere Orte in der stark betroffenen Region Hubei zurück.