Tipps vom Mikrobiologen: Wie man dem Coronavirus in der U-Bahn entkommt

Wegen des grassierenden Coronavirus packt so manchen Öffi-Fahrgast bei hustenden und niesenden Mitmenschen derzeit das Unbehagen. Der Griff zur Haltestange? Irgendwie unbehaglich.

Die Bedenken sind nicht ganz unbegründet. Tatsächlich können sich Krankheitserreger in öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend verbreiten, sagt Charles Gerba, Mikrobiologe von der US-amerikanischen University of Arizona, im Interview mit der New York Post.

Hände desinfizieren

Doch es gibt Mittel und Wege, sich vor einer Ansteckung zu schützen, betont der Experte. Die Anwendung von Händedesinfektionsmittel "unmittelbar nach dem Verlassen der U-Bahn" sei etwa der sicherste Weg, um keimfrei zu bleiben. Latexhandschuhe und Gesichtsmasken seien trotz der weit verbreiteten Überzeugung, dass diese vor der Krankheit schützen, nicht erforderlich – es sei denn, man hat sich bereits mit dem Coronavirus (oder der saisonalen Grippe) infiziert.