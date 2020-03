Was Sie schon immer über Viren wissen wollten

Das HI-Virus („Human Immunodeficiency Virus“ oder Humanes Immunschwäche-Virus) wird über Blut oder Geschlechtsverkehr übertragen. Die Frühphase einer HIV-Infektion verläuft symptomlos oder uncharakteristisch. Im weiteren Verlauf kommt es zu einer Schwächung des Immunsystems und zum Auftreten von bestimmten Erkrankungen. Das Virus geht auf die für Abwehr zuständigen Immunzellen los und bringt sie um. So treten banale Infektionen auf, an denen die Menschen sterben. Heute ist HIV zwar nicht heilbar, aber gut behandelbar: Infizierte können ein relativ normales Leben führen, in dem die Anzahl der Viren mit Medikamenten so niedrig wie möglich gehalten wird. Wenn bestimmte Krankheiten auftreten sind und das Immunsystem stark geschwächt ist, spricht man von Aids („Acquired Immune Deficiency Syndrome“, „Erworbenes Immunschwäche-Syndrom“). HIV stammt von einem ähnlichen Affenvirus ab, das möglicherweise über Blut auf den Menschen übersprang. Hollywood-Star Rock Hudson war 1985 der erste prominente Aids-Kranke. Auch Sänger Freddie Mercury und der Tänzer Rudolf Nurejew starben an Aids.