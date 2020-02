Virenjagd: Woher das neue Coronavirus kommt

Bei SARS und jetzt auch bei dem neuen Virus werden Märkte als Ausgangspunkte der Ansteckung vermutet. Märkte mit lebenden Tieren sind offenbar ein besonderes Risiko?

Ja, weil viele Vogel- und Säugetierarten, Wild- und Zuchttiere auf sehr engem Raum beisammen sind. Und das erhöht das Übertragungsrisiko zwischen den Arten enorm. Bei SARS war es so, dass die Infektion der Schleichkatzen möglicherweise in Hallen in Marktnähe erfolgte, in denen eine größere Zahl an Tieren für die kommenden Markttage bereitgehalten wurde.

Dort könnte Fledermauskot eine Rolle gespielt haben. Derzeit sind die Wildtiermärkte geschlossen. Als Virologe bin ich aber überzeugt davon, dass es generell wichtig wäre, trotz ihrer langen Tradition, Lebendtiermärkte insgesamt zu schließen. Das Übertragungsrisiko für Krankheitserreger ist einfach zu groß.

Und man sollte auch nicht die Fledermäuse an sich als gefährlich darstellen: Nur wenige Menschen infizieren sich direkt an ihnen. Sie haben wichtige Funktionen im Ökosystem, etwa als Insektenfresser. Viele Arten sind bedroht. Von den einheimischen Fledermäusen geht keine Gefahr bezüglich dieser neuen Coronavirus-Infektionen aus.