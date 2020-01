Coronavirus: Was man bis jetzt über den neuen Erreger weiß

Sind auch Menschen ohne Symptome infektiös?

Chinas Gesundheitsminister Ma Xiaowei sagte am Sonntag, das Virus könne auch während der symptomlosen Inkubationszeit weitergegeben werden. Gesund erscheinende Personen können also das Virus in einem Ausmaß verbreiten, dass es zu weiteren Erkrankungsfällen kommt. Das macht die Kontrolle der Ausbreitung schwieriger.

Gibt es eine Therapie?

Eine spezielle Therapie gibt es – abgesehen von der Linderung der Symptome – nicht. Es gibt auch noch keinen Impfstoff - das wird frühestens in einem Jahr der Fall sein.

Ist es jetzt gefährlicher als die Grippe?

Noch bis Ende der vergangenen Woche haben mehrere Experten die Gefährlichkeit mit einer Influenza-Epidemie verglichen, allerdings ist das mit vielen Fragezeichen versehen. Zwar sieht es derzeit so aus, dass der Prozentsatz der Patienten, der an den Folgen der Erkrankung stirbt, deutlich geringer als bei der SARS-Epidemie 2002/2003 ist (zirka zehn Prozent damals) oder der Epidemie mit dem MERS-Virus 2012 (ca. 30 Prozent).

Aber da die Angaben über die tatsächliche Zahl der Infizierten wahrscheinlich unvollständig sind, lässt sich die Gefährlichkeit derzeit noch nicht wirklich abschätzen.