Neues Virus: Experte vergleicht Gefährlichkeit mit Influenza

Gut vorbereitet

„Derzeit ist absolut kein Grund zur Aufregung“, sagte Mittwoch Gesundheitsminister Rudolf Anschober. „Die internationalen Behörden beobachten die aktuelle Entwicklung genau und wenden sich mit Empfehlungen an die Mitgliedsländer.“

Bernhard Benka Leiter der Abteilung für Übertragbare Erkrankungen, Krisenmanagement und Seuchenbekämpfung, im Gesundheitsministerium: „Wir sind gut vorbereitet. In Österreich wurden in den vergangenen Jahren zwei Patienten mit dem MERS-Virus behandelt, das eine deutlich höhere Sterblichkeit auslöst.“

Epidemie in Österreich unwahrscheinlich

Einzelfälle seien zwar nicht auszuschließen, „aber mit einer großflächigen Epidemie rechnen wir in Österreich nicht.“ Was ihn derzeit zuversichtlich stimmt: „Bei den Einzelfällen außerhalb von China weiß man, dass die Betroffenen eine hohe Zahl an Sozialkontakten gehabt haben – aber fast alle gesund geblieben sind.“ Fiebermessungen am Flughafen Wien-Schwechat sind derzeit kein Thema.

Österreich hat keine direkte Flugverbindung mit der am stärksten betroffenen Stadt Wuhan. Und in Peking geb es keine besondere Erkrankungshäufigkeit. Da Reisende aus China über zahlreiche Zwischendestinationen nach Österreich kommen können, wäre der Screening-Aufwand groß. Kollaritsch: „Dazu kommt, dass viele Patienten keine Symptome haben, also nicht auffallen würden, und andere wiederum fiebrig sind, weil sie an grippalen Infekten erkrankt sind.“