Coronavirus könnte nach Europa kommen: Wie gefährlich ist es wirklich?

Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus in China steigt sprunghaft an: Alleine am Dienstag seien 77 neue Fälle gemeldet worden, teilte Chinas Nationale Gesundheitskommission in Peking mit. Damit wurden bisher 291 Infektionen in der Volksrepublik China bestätigt, insgesamt gibt es inzwischen sechs Todesfälle. Weitere 900 Personen stehen wegen einer möglichen Infektion unter Beobachtung. Seit der ersten Nachricht, dass das neue Coronavirus auch von Mensch zu Mensch übertragbar ist, ist die Sorge vieler Experten vor einer weltweiten Ausbreitung des Virus stark gestiegen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie groß ist die Gefahr durch das neue Virus tatsächlich?

Das neue Virus stammt aus derselben Virenfamilie wie das sogenannte SARS-Virus und ist mit diesem zu 82 Prozent genetisch ident. Dieses hat 2002/2003 mehr als 8000 Menschen infiziert (laut offiziellen Zahlen), 800 Menschen sind an den Folgen einer Infektion verstorben. Von den infizierten Personen haben alle bis auf zwei einen Bezug zur chinesischen Stadt Wuhan. Allgemein wird als Infektionsquelle ein mittlerweile geschlossener Markt in Wuhan angenommen. Zwei dieser infizierten Personen waren allerdings nie in Wuhan und leben hunderte Kilometer entfernt in der Südprovinz Guangdong - hatten aber Kontakt mit Angehörigen, die sich dort aufgehalten hatten. Diese zwei Infektionen gelten als erster Beleg dafür, dass auch Mensch-zu-Mensch-Infektionen möglich sind. Und es gibt mittlerweile auch Berichte, dass 14 Mitarbeiter im chinesischen Gesundheitssystem erkrankt sind.