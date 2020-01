Coronavirus: WHO zögert mit Ausrufung des internationalen Notstands

Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) hat trotz der rasanten Zunahme von Infektionen ihre Entscheidung darüber verschoben, ob der neue Coronavirus-Ausbruch einen internationalen Gesundheitsnotstand darstellt. Man werde am Donnerstag darüber befinden, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch. Der zuständige Expertenrat will am Donnerstag weiter tagen.

Mit dem Aufrufen des Notstandes wären schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs verbunden. Zu solchen Empfehlungen kann beispielsweise gehören, dass Reisende auf Krankheitssymptome geprüft werden sollen, und dass medizinisches Personal besser geschützt werden soll.Die WHO nannte die Situation "sich kontinuierlich entwickelnd" und "komplex". Die Entwicklungen seien noch zu "unpräzise", so ein Vertreter der WHO bei einer Pressekonferenz am Abend. Man sei jedoch bereit, sofort zu reagieren, sobald es nötig sei.