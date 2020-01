Infektionsspezialist: "Impfstoff gegen alle Coronaviren in weiter Ferne“

Ein Impfstoff, der lediglich die Produktion von Abwehrstoffen, sogenannten neutralisierenden Antikörpern auslöst, wird zu schwach sein. Das Immunsystem muss über mehrere biologische Mechanismen aktiviert werden. Das aber kann einen längeren Forschungsaufwand bedeuten. Denn in der Theorie weiß man, was dazu notwendig ist, in der Praxis gibt es aber wenig Erfahrungen. Das ist anders als bei den Influenza-Viren. Da gibt es fertige Technologien, mit denen man – wenn ein neues Influenzavirus auftritt – innerhalb weniger Monate einen neuen Impfstoff produzieren kann. Das war 2009 bei der neuen Schweinegrippe der Fall.

Die US-Forscher verwenden eine neue Technologie: Einen „DNA-Impfstoff“. Was ist das?

Impfstoffe enthalten normalerweise z. B. abgeschwächte Erreger oder Eiweißbruchstücke des Erregers, die der Körper als fremd erkennt und gegen die er dann Abwehrstoffe bildet. Ein DNA-Impfstoff enthält nur die Erbinformation solcher Viren-Eiweißbruchstücke: Der Körper baut sie in Zellen ein und produziert dann selbst diese Eiweißteile, die das Abwehrsystem alarmieren. Der Körper bekommt also nur die genetische Information für den Impfstoff und produziert ihn quasi selbst. Aber auch dieser Impfstoff muss erst getestet und geprüft werden, ob er wirksam und sicher ist. Aber grundsätzlich vereinfacht dieses Verfahren die Impfstoffproduktion.