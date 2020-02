Experte am Telefon: Virologe beantwortet Fragen zum Coronavirus

Mit der steigenden Anzahl der Infektionen und Todesfälle durch das neuartige Coronavirus wächst weltweit auch die Verunsicherung. Angesichts der rasanten Ausbreitung des Virus hat die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) die internationale Staatengemeinschaft aufgerufen, sich auf eine "mögliche Pandemie" vorzubereiten. In Österreich hinterlässt vor allem die Infektionswelle in Italien offene Fragen.

"Von Haustieren geht kein Risiko aus"

Nachgefragt bei Norbert Nowotny, Virologe an der Vetmed-Uni Wien.

KURIER: Sind Tiere ein Infektionsrisiko für den Menschen?

Norbert Nowotny: Weder bei Haus- noch bei Nutztieren ist das neue Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen worden. Es gibt bei Tieren eine Vielzahl an Coronaviren – fast jede Tierart hat ein eigenes Coronavirus. Aber diese sind genetisch so weit entfernt von dem neuen Coronavirus und auch von SARS und MERS, dass von ihnen keine Gefahr für den Menschen ausgeht. So sind viele Katzen mit dem felinen Coronavirus infiziert. Dieses kann aber den Menschen nicht infizieren – ist also keine vom Tier auf den Menschen übertragbare Erkrankung.

Besteht die Hoffnung, dass Wärme das Virus bremst?

Davon bin ich nicht überzeugt. Das Coronavirus bei Katzen tritt das gesamte Jahr auf, ebenso die Coronaviren bei anderen Tierarten. Es wird bei uns nicht so heiß, dass die Hitze allein die Viren inaktivieren würde. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung noch keinerlei Immunität gegen das neue Coronavirus hat.