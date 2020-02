Coronavirus: Wie groß die Infektionsgefahr tatsächlich ist

Und die Sterblichkeit?

In Wuhan und der Provinz Hubei ist sie deutlich höher als bei der saisonalen Influenza. Bei dieser liegt sie unter einem Prozent, bei SARS-CoV-2 liegt sie nach derzeitigen Daten in Wuhan zwischen zwei und drei Prozent der Infizierten. Außerhalb von Wuhan liegt die Sterblichkeit laut WHO bei 0,7 Prozent – und wäre damit mit der Influenza vergleichbar. „Das halte ich für realistisch, da ja die Infektionen ohne Symptome nicht erfasst werden und deshalb die tatsächliche Sterberate niedriger sein dürfte als die derzeitigen Angaben.“ An den Todesfällen in Italien erkenne man, dass vor allem ältere Menschen mit bestehenden Grunderkrankungen betroffen sind.

Wie wichtig ist es, in Italien den sogenannten „Patient 0“, von dem die dortige Infektionswelle ihren Ausgang nahm, zu finden?

„Für Europa macht es noch durchaus Sinn, jedem einzelnen Fall nachzugehen“, sagt Steininger. Dann könne man noch Eindämmungsmaßnahmen, etwa Quarantäne, setzen und so versuchen, Infektionsketten zu unterbrechen. In China ist das allerdings nicht mehr möglich.

Experten am Telefon

Dienstag von 11 bis 13 Uhr

Virologe Norbert Nowotny von der VetMedUni Wien ist heute, Dienstag, 25. 2., von 11 bis 13 Uhr am KURIER-Telefon: 01 / 526 57 60.

eMail-Anfragen richten Sie bitte an gesundheitscoach@kurier.at. Sie können bei dieser Telefonstunde auch von 11 bis 13 Uhr live auf kurier.at mitlesen, welche Fragen gestellt werden.

Dienstag von 17 bis 18 Uhr

Infektionsspezialist Herwig Kollaritsch ist ebenfalls heute, Dienstag, 25.2., von 17 bis 18 Uhr am KURIER-Telefon: 01 / 526 57 60. eMail-Anfragen an ihn können ebenfalls an gesundheitscoach@kurier.at gestellt werden.