Coronavirus: Gibt es ein Risiko durch Packerln und Geldscheine?

Es gibt Studien, in denen die Vielfalt an Bakterien und Viren auf Geldscheinen unterschiedlicher Länder verglichen wird. "Aber es gibt keine Belege dafür, dass es in Ländern mit mehr Bakteriennachweisen auf Geldscheinen mehr Infektionen gibt im Vergleich zu Ländern mit 'reineren' Geldscheinen."

Dafür seien die Konzentrationen der Erreger zu gering. "Andernfalls wären ja Geldscheine die ideale Biowaffe für Terroristen. Viel gefährlicher ist, sich nicht die Hände zu waschen, in diese zu niesen und sie dann jemandem zu reichen."