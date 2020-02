Coronavirus: Was der Todesfall in Frankreich tatsächlich bedeutet

Kurzfristig gehe es darum, dass europaweit die Empfehlungen der WHO und der Europäischen Gesundheitskontrollbehörde ECDC umgesetzt werden. Was die wöchentlich 400 Passagiere aus China betreffe (nicht aus der Krisenregion), die in Wien-Schwechat ankommen, gebe es vierfache Schutzmaßnahmen: „Erstens Ausreisekontrollen in China; zweitens eine Sensibilisierung des Bordpersonals, wenn bei einem Passagier Symptome auftreten; drittens einen genauen Fragebogen im Flugzeug, der dokumentiert, wo und mit wem man Kontakt hatte in China, neben wem man im Flugzeug gesessen ist. Und viertens gibt es die Temperaturmessungen in Wien-Schwechat.“ Der Fragebogen, den Österreich als zweites Land nach Frankreich eingeführt hat, solle europaweit eingesetzt werden.