Coronavirus: Soll man auch in Österreich jetzt Atemschutzmasken tragen?

In Spitälern ist ein infektionsreduzierender Effekt chirurgischer Masken über Nase und Mund nachgewiesen, für außerhalb gibt es kaum Daten, sagt Steininger. Die WHO empfiehlt Masken nur für Menschen mit Atemwegssymptomen (zum Schutz der Umgebung), Personen mit einem Verdacht auf eine Coronavirusinfektion und Personen, die Infizierte betreuen. "Der Schutz vor einer Infektion von außen ist sehr sehr schlecht damit", sagt der deutsche Infektiologe Bernd Salzberger. Möglicherweise, so die Ansicht mancher Experten, reduzieren sie aber zumindest Schmierinfektionen, weil der Griff an Nase und Mund erschwert wird.