Schutzmasken: In China hochbegehrt, in Österreich in Kasernen verstaubt

Es war ein riesiger Aufreger- und seither sind diese Masken im Bewusstsein der Österreicher: 2006 wurden in Österreich Millionen Grippeschutzmasken als Schutz vor der Vogelgrippe angeschafft. Was der Handel nicht verkaufen konnte - immerhin 7,7 Millionen Stück - musste das Gesundheitsministerium um 4,2 Millionen Euro zurückkaufen. Eine entsprechende Zusicherung hatte der Bund den beiden Herstellerfirmen gegeben. Noch heute lagern Millionen Stück abgelaufener Masken u. a. in Kasernen in Salzburg, wie erst vor kurzem die Salzburger Nachrichten berichteten.

Und dann gab es Vorwürfe u.a. gegen die damalige Gesundheitsminiserin Maria Rauch-Kallat und ihren Ehemann Alfons Mensdorff-Pouilly (er arbeitete für einen der zum Zug gekommenen Konzerne), die Masken seien zu teuer eingekauft worden und es hätte ein Vergabeverfahren durchgeführt werden müssen.

Die Ermittlungen wurden allerdings eingestellt, die Verantwortlichen haben laut Korruptionsstaatsanwaltschaft korrekt gehandelt.

Jetzt stehen solche Masken wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit - nicht wegen der Vogelgrippe, sondern wegen des neuen Coronavirus. Auf fast allen Bildern aus China sind sie derzeit zu sehen: Atemschutzmasken über Mund und Nase. Aber was bringen diese chirurgischen Masken tatsächlich?