Coronavirus: Außenministerium rät von Reisen in Provinz Hubei ab

China verstärkt zum Beginn seiner Neujahrs-Feiertage den Kampf gegen das neue Coronavirus. Der öffentliche Verkehr wurde in mittlerweile elf Städten unterbrochen. 37 Millionen Menschen sind abgeschottet. Tempelanlagen blieben geschlossen, um die Ausbreitung der Lungenkrankheit einzudämmen. In der am stärksten betroffenen Provinz Hubei wurde ein neues Krankenhaus eigens für Infizierte hochgezogen. Das Außenministerium rät inzwischen offiziell von Reisen in die Provinz ab.

Wie die staatliche Zeitung Changjiang Daily berichtete, wird in der Elf-Millionen-Metropole Wuhan aus Fertigbauteilen auf dem Gelände einer Ferienanlage das Spital mit 1.000 Betten errichtet. Es soll bis Montag einsatzbereit sein. Bestehende Krankenhäuser in Wuhan wandten sich mit Hilfsappellen an die Bevölkerung. Benötigt würden unter anderem Atemmasken, Schutzbrillen und medizinische Schutzanzüge. In Shanghai ordneten die Behörden die vorläufige Schließung des dortigen Disney-Freizeitparks an.