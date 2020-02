Coronavirus: Ankommende aus China werden in Schwechat kontrolliert

In Salzburg sorgte am Mittwoch eine Frau mit Verdacht auf das Coronavirus für Aufregung. Die 31-Jährige war in der Nacht aus der Isolierstation des Landeskrankenhauses geflohen. Nach der Rückreise aus Neuseeland über Taiwan hatte die Frau über Atemwegsbeschwerden geklagt und sich ins Spital bringen lassen. Nach ihrer Flucht fand die Polizei sie zu Hause und brachte sie wieder ins Krankenhaus, wo sie bis zum Einlangen des Testergebnisses bewacht wurde. Am Nachmittag stand dann fest: Die Frau ist nicht mit dem Virus infiziert und durfte dann offiziell nach Hause. Und auch die drei am Mittwoch bekannt gewordene Verdachtsfälle in Wien waren negativ.

Dass all jene, die negativ auf das Virus getestet worden sind, nach Hause dürfen, hat einen einfachen Grund: „Man weiß dann, dass ihre Krankheitssymptome eine andere Ursache als das neue Coronavirus haben“, erklärt Bernhard Benka vom Gesundheitsministerium. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass sich in den Tagen danach noch eine Infektion zeigt.

Die sieben heimgeholten Österreicher müssen aber 14 Tage in Quarantäne bleiben, weil die Krankheit auch noch in den Tagen nach dem Rückflug ausbrechen könnte. Aber: Auch der zweite Virus-Test ist negativ ausgefallen, weitere Untersuchungen folgen. Die Rückkehrer haben sich übrigens zunächst freiwillig in Quarantäne begeben. Mittlerweile haben sie einen entsprechenden Bescheid der Behörde über die Notwendigkeit erhalten.