Coronavirus: Erster Todesfall in Europa

Frankreich hat am Samstag den ersten Todesfall im Land durch das neuartige Coronavirus aus China gemeldet. Bei dem Opfer handle es sich um einen 80-jährigen Touristen aus China, teilte Gesundheitsministerin Agnes Buzyn mit. Nach ihren Angaben ist dieser Todesfall der "erste außerhalb Asiens und der erste in Europa".

Virus breitet sich schnell aus

Das Coronavirus breitet sich vor allem in China derzeit schnell aus und fordert neue Opfer. Die Zahl der Corona-Toten sei um 143 auf 1.523 gestiegen, teilt die chinesische Gesundheitsbehörde NHC am Samstag mit. Dabei seien in der besonders stark betroffenen chinesischen Provinz Hubei 139 neue Todesfälle registriert worden, wovon 107 auf die Provinzhauptstadt Wuhan mit rund elf Millionen Einwohnern entfielen.

Insgesamt seien 2.641 neue Infektions-Fälle aufgetreten, die Gesamtzahl der bestätigten Erkrankten auf dem chinesischen Festland beläuft mehr als sechs Wochen nach dem Bekanntwerden der ersten Infektionen nun auf 66.492. Ein NHC-Vertreter betonte, dass sich die Behörde weiter darauf konzentriere, die Infektionsrate zu reduzieren.