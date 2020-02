Coronavirus: Warum Experten die Zahlen aus China in Zweifel ziehen

Bisher wurden in China – so wie auch in Österreich – Rachenabstriche entnommen. Dann wurde versucht, Genabschnitte, die typisch für das neue Coronavirus sind, nachzuweisen. Das war Voraussetzung für eine offizielle Bestätigung. Jetzt genügt eine spezielle Röntgenuntersuchung (Lungen-CT) plus Befragung des Patienten.