Forscher Josef Penninger: "Wir wollen auch nach Wuhan"

"Wir leben in einer spektakulären Welt", sagt Penninger, wenn er an die weltweiten Erfolge in der medizinischen Forschung denkt. Zwar brauche man oft einen langen – finanziellen – Atem, um erste Erfolge zu erzielen: "Aber es zahlt sich, wie man sieht, aus, in diesem Bereich zu investieren."

Seit mehr als einem Jahr arbeitet er wieder in Kanada – als Direktor des renommierten „Life Science Institut“ in Vancouver. Trotzdem kommt er regelmäßig nach Wien, am IMBA hat er noch eine Forschungsgruppe.