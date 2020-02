Darf der Staat Corona-Tests erzwingen?

Unterstützung können die Behörden der Durchsetzung all dieser Maßnahmen von der Polizei sowie – wenn zivile Kapazitäten nicht mehr ausreichen – vom Bundesheer erhalten. Letzteres im Rahmen eines Assistenzeinsatzes.

Behörde kann Orte abriegeln lassen

Wer glaubt, dass derart drastische Maßnahmen wie in Italien in Österreich nicht möglich sind, der irrt. Personen dürfen von Lehranstalten ferngehalten und Schulen sowie Behörden geschlossen werden. Am Mittwoch hatte eine solche Sperre in Wien Bundeskanzler Sebastian Kurz in den Raum gestellt. Doch die betroffene Schule in der Albertgasse war nur kurzfristig abgeriegelt, sobald sich der Verdacht als falsch erwiesen hatte, war die Schule wieder normal geöffnet.

Auch Betriebe dürfen von der zuständigen Behörde geschlossen werden, was einen Eingriff in die Erwerbsfreiheit bedeutet. Doch die öffentliche Sicherheit geht jedenfalls vor.

Als letztes Mittel können sogar ganze Ortschaften abgeriegelt und die Zufahrtswege von Polizei oder Heer bewacht werden. Dass Veranstaltungen abgesagt und Menschenansammlungen verboten werden könne, fällt da schon fast nicht mehr ins Gewicht. Obwohl das etwa die Demonstrationsfreiheit einschränken würde. Auch hier wiegt die Wahrung der öffentlichen Sicherheit mehr.