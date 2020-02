Österreichs Infektions-Plan: Wenn Corona kommt

Eigentlich wollten sie nur in Venedig den Karneval feiern. Jetzt befinden sich elf Mitarbeiter des Landeskrankenhauses Weststeiermark und 50 Mitarbeiter des LKH St. Pölten in häuslicher Quarantäne – vorsichtshalber.

Durch die 230 Infizierten und sechs Toten in Italien wächst in Österreich die Gefahr, dass sich Menschen mit dem Coronavirus infizieren. Besonders in Ballungszentren wäre das ein Problem. Doch wäre Österreich für den Ausbruch gerüstet?