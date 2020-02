Corona: Schallenberg-Delegation entkam nur knapp der Quarantäne

Flüge eingestellt - Was jetzt?

Spätestens am Sonntag drohte die Laune endgültig zu kippen. Sämtliche Universitäten in der Stadt mussten geschlossen werden. Da die Austrian Airlines Teheran bis Ende März nicht anfliegen – wegen des Flugzeugabschusses im Jänner – gibt es nur selten Direktflüge nach Wien mit anderen Linien. Einen direkten Rückflug gab es nicht.

Darauf war man natürlich vorbereitet: Schallenberg sollte am Sonntagabend über Doha direkt weiterfliegen nach Genf. Der neunköpfige Rest der Österreich-Delegation hätte Montagfrüh über die Türkei zurück nach Wien gelangen sollen. Aus der zweiten Sache wurde nichts.

Während Schallenberg die wichtigsten Politiker des Landes traf – ein hochrangiger Bürgermeister nahe Teheran ist übrigens am Coronavirus erkrankt – und volksnah, ohne Schutzmaske durch den Bazar flanierte, Pistazien naschte, setzte es für den Rest der Gruppe eine saftige Hiobsbotschaft: „Ihr Aufenthalt dürfte sich tatsächlich verlängern. Die Turkish Airlines fliegen Teheran nicht mehr an.“

Den Horror vor Augen

Leichte Hektik brach aus. Für den Minister blieb alles wie gehabt – außer, er hat die falsche Hand geschüttelt. Dann dürften seine Besuche in Genf und hernach in Washington eventuell für diplomatische oder noch schlimmere Verstimmungen sorgen. Doch die restliche Delegation drohte in Teheran zu stranden. Ihr Flug war abgesagt. Glück im Unglück: Die neun Betroffenen konnten auf den Schallenberg-Flug umgebucht werden.

Doch was dann? Bei einer Einreise in Katar hätte die Delegation 14 Tage in Quarantäne gemusst – da sie aus dem Corona-Risikogebiet Iran kam. Das galt es zu verhindern. Mit letzter Mühe ergatterte die bereits ermüdete Gruppe einen Anschlussflug und „schlief“ etwa vier Stunden in Mehrbettzimmern, in einem katarischen Flughafenhotel. Einerseits bei bester Schulausflugs-Stimmung, andererseits immerzu mit einem wachen Auge, sollten nicht doch die Menschen in Schutzanzügen das Zimmer stürmen.

Ende gut, alles gut? Die Rückreise hat schlussendlich geklappt. Bleibt zu hoffen, dass der Fiebermesser in den kommenden Tagen nicht ausschlägt.