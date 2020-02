Schallenberg im Iran: Ein Angebot, aber kein Durchbruch

Schallenberg will in dieser schwierigen Lage dem Iran die Hand reichen. Besuche bei Zarif und Präsident Hassan Rohani standen auf der Tagesordnung. Vor dem Treffen gab sich Schallenberg in kleinerer Runde sehr zurückhaltend. Ja, das Wiener Atomabkommen solle am Leben erhalten werden, das habe Priorität, doch: „Man muss die Dialogmöglichkeiten einmal ausloten, einen Durchbruch erwarte ich mir nicht.“