Wie steht es um den Atomdeal mit dem Iran?

Wie geht es jetzt weiter?

Die anderen Staaten, die in das Abkommen involviert sind, beharren weiterhin auf die Aufrechterhaltung des Übereinkommens. EU-Ratspräsident Charles Michel forderte Irans Präsident Hassan Rouhani bei einem Telefongespräch am Donnerstag dazu auf, keine "unumkehrbaren" Schritte zum Rückzug aus dem Abkommen zu setzen. Außerdem sei die EU bereit, sich stärker für eine Entschärfung der Spannungen in der Region zu engagieren. Russland, China und die europäischen Staaten wollen ebenfalls kein Ende für die Vereinbarung.

Teheran betonte, die Kooperation mit der internationalen Atombehörde trotz allem weiterführen zu wollen. Am Freitag gibt es ein Sondertreffen der EU-Außenminister, bei dem unter anderem der Konflikt zwischen USA und Iran thematisiert wird.

Was können die anderen Staaten machen?

Für die Vertragspartner ist neben Diplomatie auch die Verwendung eines Streitschlichtungsmechanismus im Vertrag möglich: Dabei handelt es sich um ein mehrstufiges Verfahren mit verschiedenen Fristen, das bei Konfliktlösungen helfen soll. Sollte eine Lösung nicht gelingen, hätten die im Deal beteiligten Staaten laut dem Verfahren die Möglichkeit, die mit dem Abkommen zuvor aufgehobenen UN-Sanktionen wieder einzusetzen.

Was war so besonders an diesem Atomdeal?

Der "Joint Comprehensive Plan of Action" ist mit 159 Seiten einer der umfangreichsten multinationalen Verträge, die seit dem Zweiten Weltkrieg unterschrieben wurden. Gleichzeitig stellt er die erste Aufhebung von Sanktionen in der Geschichte des Iran dar. Außerdem ist es das erste Mal, dass ein Land sein eigenes Atomprogramm freiwillig beschränkt. Bis zum amerikanischen Rückzug aus dem Deal hat sich der Iran laut der Atombehörde IAEA an alle abgemachten Limitierungen gehalten.