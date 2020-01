Iran-Krise: Kein Krieg - aber Trump erhöht Druck auf Teheran

Indirekt deutete Trump an, was bei Zuwiderhandlung geschehen könnte. Unter seiner Führung seien 2,5 Billionen Dollar in das „großartigste Militär“ weltweit investiert worden. Bis zu einer „Verhaltensänderung“ des Iran würden die herrschenden Wirtschaftssanktionen zusätzlich noch verschärft, erklärte Trump, ging aber nicht in Details.

Mit dieser Botschaft schloss Trump an das an, was sich am Dienstagabend abgezeichnet hatte: Nachdem Abfeuern von rund 15 iranischen Kurzstrecken auf zwei auch von US-Soldaten belegten Militärstützpunkte im Irak (Al-Asad nahe Bagdad und Erbil im kurdischen Norden) übte er auffallend Zurückhaltung. Die Anordnung eines Gegenschlags unterblieb.