Leben im Iran: "Manche denken über Selbstmord nach"

„Ich will nicht, dass irgendjemand aus meiner Familie und meinem Freundeskreis zu Schaden kommt“, sagt Maryam.

Maryam heißt eigentlich anders. Und auch ihre Biografie soll hier nur schematisch stehen. Die Iranerin ist jung, gebildet, urban; sie gehört zur Mittelschicht, mehr soll man nicht wissen. Warum? Weil das, was sie erzählt, nicht zu dem passt, was das Regime dem Westen glauben machen will: Dass der gesamte Iran hinter der Führung in Teheran steht.

„Wir haben Angst“, sagt sie.