Trumps Nahost-Irrlauf: Nächster Schritt Richtung Frieden oder Krieg?

Die Sache mit Suleimani hatte ihm wohl Außenminister Mike Pompeo eingeredet. Der letzte politische Falke alten Schlages in Trumps Regierungsteam hatte schon länger auf eine deutliche militärische Reaktion gegenüber dem Iran gedrängt. Schließlich hatte der Präsident sich ja lange Zeit lieber auf verbale Attacken gegen das Mullah-Regime beschränkt, und auf das, was man im Weißen Haus "maximum pressure" nennt, also massiven wirtschaftlichen Druck auf den ohnehin geschwächten Ölstaat.

"Deal maker" Trump war überzeugt, der Iran werde sich früher oder später dem Druck der Sanktionen, die der Wirtschaft des Iran die Luft abdrehen, beugen. Davon aber war nichts zu bemerken.