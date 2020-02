Coronavirus - Virologe: Ausbruch in Italien "kam überraschend"

"Nicht ganz so ansteckend"

Entwickle sich der aktuelle Ausbruch in Richtung Pandemie, werde diese vermutlich ähnlich wie bei der "Neuen Grippe" oder " Schweinegrippe" (H1N1) in Jahr 2009 und 2010 ablaufen. "Vielleicht in etwas abgeschwächter Form", vermutet Nowotny. Damals wurden weltweit rund 200.000 Todesfälle registriert. "Es sieht so aus, als wäre das derzeitige Coronavirus nicht ganz so ansteckend, wie es dieses Influenzavirus damals war", so der Wissenschafter. Dafür lag die Sterberate bei H1N1 vermutlich niedriger als bei SARS-CoV-2. "Deshalb macht es Sinn, wirklich alles zu versuchen, dass wir eben keine Pandemie bekommen." Therapien gegen SARS-CoV-2 könnte es "in den nächsten Wochen vielleicht geben", sagte Nowotny. Ein Impfstoff lasse aber vermutlich länger auf sich warten.

Insgesamt seien die Lebendtiermärkte in China auch in Zukunft das wahrscheinlichste Sprungbrett für Zoonosen. Diverse Varianten von Coronaviren kursieren etwa seit Jahrzehnten auch unter heimischen Hühnern. "Es gibt in Österreich eigentlich kein Huhn, das nicht geimpft ist", sagte Michael Hess, Leiter des Departments für Nutztiere und öffentliches Gesundheitswesen in der Veterinärmedizin an der Vetmeduni. Seit über 50 Jahren gebe es hierzulande auch keine einzige Ansteckung eines Menschen mit Coronaviren von Hühnern, betonte Hess. Dass die nunmehrige, recht weit entfernte Variante zu einem Problem für heimische Nutztiere wird, sei sehr unwahrscheinlich, waren sich beide Experten einig.