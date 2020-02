Coronavirus: So ist die aktuelle Situation in Italien

Vier Tote in Italien , Zahl der Infektionen auf über 180 gestiegen

Städte abgeriegelt, Italien bereitet Kasernen für Quarantäne vor

Karneval in Venedig abgesagt

Schlangen vor Supermärkten

Absagenflut in der Serie A

Suche nach "Patient null"

Die Zahl der Corona-Infizierten in Norditalien ist über das Wochenende überraschend stark angestiegen. Am stärksten war die wirtschaftsstarke Region Lombardei betroffen. Es folgte Venetien. Darunter gab es auch zwei Fälle in der Stadt Venedig. Auch im Piemont, in der Emilia-Romagna und in Rom hatten sich Menschen angesteckt.

Bisher hat die Coronavirus-Epidemie in Norditalien vier Todesopfer gefordert. Zuletzt starb ein 84-Jähriger, der in einem Krankenhaus in der lombardischen Stadt Bergamo behandelt wurde. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in der Lombardei auf drei, in Venetien war am Freitag ein 78-jähriger Pensionist an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung gestorben.

Hamsterkäufe am Wochenende

Die Zahl der Infektionen ist in Italien indes auf über 180 gestiegen, 150 davon wurden allein in der Lombardei gemeldet. Die lombardischen Supermärkte wurden von Menschen die eine Lebensmittelknappheit befürchten, gestürmt. Laut dem lombardischen Regionspräsidenten Attilio Fontana bestünde keine Gefahr, dass Lebensmittel nicht geliefert werden könnten.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie in Supermärkten eine Art Blockabfertigung eingeführt wurde, angeblich, um die Gefahr von Infektionen zu verringern.