Die Suche nach Patient „0“

Bei rund 5,3 Millionen Touristen pro Jahr aus China und mehr als 300.000 in Italien dauerhaft lebenden Chinesen ist das auch wenig verwunderlich. Zumal das Virus seinen heimtückischen Trumpf ausspielt. Weil der Krankheitsverlauf in den meisten Fällen milde ist, gehen Patienten in der Regel nicht zum Arzt oder gar in ein Spital und werden daher nie auf das Virus getestet. Sie stecken aber zahlreiche andere Personen an. So gehen Virologen davon aus, dass nur ein Drittel der aus China importierten Corona-Erkrankungen wahrgenommen wird. „Das Virus fällt erst auf, wenn es zu schweren Verläufen oder Todesfällen kommt“, sagt der Berliner Arzt Christian Drosten in der deutschen Zeitung Die Welt.

Der Begriff „Patient 0“ stammt übrigens vom ersten HIV-Infizierten in Nordamerika. Eigentlich wurde er Patient O genannt, das O stand für „ Outdoor“. Und aus dem O wurde dann eine 0.