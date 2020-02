Aus Angst vor dem Coronavirus: Absagenflut in der Serie A

Nachdem es in den letzten Tagen die ersten beiden Todesfälle gegeben hat, geht in Italien die Angst vor dem Coronovirus um. Betroffen ist vor allem die Region Lombardei, in der die meisten Infektionen aufgetreten sind. Zahlreiche öffentliche Veranstaltungen wurden abgesagt, auch der Sport rückt ins Abseits.

Die italienische Regierung hat alle Sportveranstaltungen in der Lombardei und in Venetien für Sonntag abgesagt. Davon betroffen sind auch die drei Serie-A-Spiele Inter Mailand gegen Sampdoria Genua, Hellas Verona gegen Cagliari Calcio und Atalanta Bergamo gegen Sassuolo Calcio.

Gefährdet ist laut Informationen der Gazzetta dello Sport auch das Europa League-Retourmatch zwischen Inter Mailand und Ludogorets, das in der kommenden Woche stattfinden sollte.