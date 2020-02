Experte im Chat: Infektiologe beantwortet ab 13 Uhr Coronavirus-Fragen

Weltweit steigende Infektions- und Todeszahlen, Ansteckungsherde in Norditalien, erste bestätigte Fälle in Österreich: Das Coronavirus, welches Ende 2019 in China seinen Ausgang nahm, sorgt allerorts für Verunsicherung. Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) hat für das neue Virus bereits die höchste Alarmstufe ausgerufen: eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite".

Doch was bedeutet das für den Alltag? Soll man in der U-Bahn Handschuhe tragen? Ist man gegen das Coronavirus geschützt, wenn man gegen die Grippe geimpft ist? Helfen Desinfektionsmittel zuverlässig gegen das Virus? Diesen und anderen Fragen widmet sich Experte Heinz Burgmann, Oberarzt auf der Intensivstation der Inneren Medizin beziehungsweise an der Abteilung für Infektionen und Chemotherapie im AKH Wien, im KURIER-Live-Chat.

Rufen Sie uns an! Erreichbar ist Experte Burgmann am KURIER-Telefon unter 01 / 526 57 60. eMail-Anfragen richten Sie bitte an gesundheitscoach@kurier.at. Auch via Facebook und Twitter können Sie Fragen einreichen.

Sie können bei dieser Telefonstunde auch von 13 bis 14 Uhr live hier mitlesen, welche Fragen gestellt werden.