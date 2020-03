Coronavirus: Soll man noch küssen und Hände schütteln?

Kann ich mich über Lebensmittel mit dem Coronavirus infizieren?

Von Fleisch, Wurst, Eiern, Obst, Gemüse und von Wasser geht keine Gefahr aus. Es gibt derzeit keine Hinweise, dass sich Menschen über Lebensmittel bzw. über Trink-, Leitungs- oder Oberflächenwasser infiziert haben. Vom Verzehr von rohem Fleisch wird aber dringend abgeraten – Erreger werden generell durch Hitze abgetötet. Salat sollte man vor dem Essen ohnehin immer gut abwaschen.

Wie weit soll man Abstand halten?

Eineinhalb bis zwei Meter werden empfohlen. Gerry Foitik vom Roten Kreuz berät in einer Taskforce den Gesundheitsminister und sieht die Lage noch entspannt: „Im Moment können mich zehn Menschen auf der Straße anhusten, und es kann mir egal sein.“ Anders sei die Situation in China oder Italien. Dort mache „Social Distancing“ Sinn. In der Schweiz wird geraten, an Kassen in Supermärkten Abstand zu halten. Auch Teilnehmer von Sitzungen sollen sich nicht zu nahe kommen.

Und in Kino, Theater oder Konzert?

Der Sicherheitsabstand bezieht sich auf frontalen Kontakt. Derzeit gibt es keine Empfehlungen nicht ins Kino oder Theater zu gehen, wenn man die Hygienemaßnahmen einhält.