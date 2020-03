Arzt von geheilten Coronavirus-Patienten: "Manche drehen offenbar durch"

Dass das Innenministerium am Donnerstagmorgen über die App "KATWARN" eine Katastrophenmeldung ausgab, dürfte nicht gerade für Beruhigung sorgen. "Ich kenne die Hintergründe nicht. Aber aufgrund der Fallzahlen in Österreich sehe ich das nicht", so Weiss.

Wie der Sanitätsstab inzwischen erklärte, handelt es sich bei der Meldung nicht um eine Katastrophenwarnung, sondern um eine Information an alle App-Benützer. Auch das Innenministerium entschuldigt sich für die Meldung, es sollte lediglich eine Information für die Bevölkerung sein.

Wie die Krankheit verlief

Die beiden in Innsbruck behandelten Italiener sind nunmehr die ersten genesenen Corona-Patienten in Österreich. "Sie hatten einen sehr milden Verlauf, milder als bei einer Influenza. Sie hatten Halsschmerzen, Schnupfen und einige Tage Fieber. So läuft das in den meisten Fällen ab", sagt Weiss zum Krankheitsverlauf.

Vor ihrer Entlassung waren die Italiener bereits mehrere Tage fieberfrei. "Wenn das Fieber vorbei ist, hat der Körper das Virus bekämpft. Die Zahl der Viren sinkt dann dramatisch ab", erklärt der Mediziner. Bei seinen Patienten sei das Virus am dritten fieberfreien Tag nicht mehr nachweisbar gewesen. "Wenn ich kein Virus mehr habe, kann ich es auch nicht mehr weitergeben."