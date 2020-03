Österreich: Aktuell 37 Coronavirus- und 129.000 Influenza-Infektionen

Sie gab eine Zwischenrechnung ab: Mit Stand vom gestrigen Mittwoch sind in der gesamten Saison bisher rund 245.000 Menschen an Influenza, also an der „richtigen“ Grippe, erkrankt.

Vergangenes Jahr gab es am Ende der Saison insgesamt 145.000 Influenzafälle, 2017/18 hingegen habe es eine starke Welle mit rund 440.000 Fällen gegeben. Das hänge damit zusammen, dass bei der Influenza saisonal verschiedene Viren zirkulieren und einmal stärkere, einmal schwächere Erkrankungsraten auslösen.

Seit der Kindheit

„Die ' Grippe' ist eine Krankheit, die uns seit unserer Kindheit begleitet“, meinte Anschober. Die Angst sei vielleicht deswegen geringer als vor dem neuartigen Coronavirus.

Die Rate der tödlichen Influenza-Erkrankungen in Österreich ist in diesem Jahr einstweilen deutlich niedriger, als in den Jahren zuvor. Aktuell sind 639 Menschen an der Grippe gestorben. 2019 waren es noch 1.400 Tote, 2018 sogar 2.900.