Gottesdienst-Livestreams in der Corona-Krise: "Wie ein Geisterspiel"

Kommunion live ins Haus geliefert

Das Ur-Anliegen der Internetgottesdienste sei es gewesen, "Kranken, Reisenden, Menschen in nichtchristlichen Ländern oder jenen, die einfach nicht gerne in die Kirche gehen, die Möglichkeit zu geben an der Sonntagsmesse teilzunehmen."

Er berichtet von Altersheimen, wo in den Versammlungsräumen 40 bis 50 alte Leute den Sonntagsgottesdienst verfolgen, "ab und zu schicken wir auch Kommunionshelfer dort hin und sie bekommen dort quasi live die Kommunion ins Haus geliefert. Die Leute sind sehr dankbar dafür."

Aber es gebe auch jüngere Zuschauer, "Jugendliche, die sagen, sie liegen am Sonntagvormittag noch im Bett und schauen am iPad den Jugendgottesdienst an", erzählt Reisenhofer, den sie in der Pfarre auch "Joe" nennen.

Weihnachtsmesse unter Palmen

Die Stadtpfarre sei sicher pionierhaft in diesem Bereich gewesen, meint Reisenhofer. Man habe ein eigenes Studio in der Sakristei und übertrage das Bild mit ferngesteuerten beweglichen Kameras, auch die Tontechnik sei nicht zu unterschätzen. Da brauche es auch ehrenamtliche Mitarbeiter, um das zu stemmen.

Bei diesem personellen und materiellen Aufwand freue man sich dann über Rückmeldungen, auch aus anderen Ländern, sagt Reisenhofer. "Wir hatten schon, dass Christmetten unter Palmen in der Dominikanischen Republik mitgefeiert wurden", da sei als Dankeschön sogar eine Flasche Rum aus der Karibik geschickt worden.

Interaktivität zur Corona-Krise

Die gegenwärtigen Sorgen vieler Menschen zum Coronavirus wolle man auch in den Kirchenraum hineinholen. "In Zeiten wie diesen, wo das direkt aufeinander zugehen deutlich eingeschränkt ist, merkt man in den Straßen und überall, dass sich die Leute verstärkt in ihre Häuser flüchten. Gerade da ist der Weg übers Internet eine Chance" sagt der Priester. "Wir versuchen am Sonntag, dass Leute während des Gottesdienstes ihre Sorgen hinmailen können" und manche Botschaften oder Wünsche würden dann stellvertretend vorgelesen und andere ausgedruckt "und in einem Gebetskorb auf den Altar gestellt".

Die Kommunion ist freilich nur begrenzt auf den kleinen Kreis der anwesenden Musiker, Lektoren und Vorbeter, dafür gebe es die "geistige Kommunion für den Gottesdienstbesucher vor dem Bildschirm", ein anderes "zentrales katholisches Ritual", das des Absammelns, sei aber freilich nicht möglich, sagt Reisenhofer. Aber er verbindet das nun vielleicht noch größere Interesse an den Streams mit der Hoffnung, "dass sich da und dort ein Spender vor dem Bildschirm findet", der die Pfarre bei ihren Bemühungen um die Übertragungen ein wenig unterstützt. Er selbst sei leider am kommenden Sonntag verhindert.