Coronavirus: Regierung präsentiert heute milliardenschweres Paket

Der von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreisestopp für Menschen aus weiten Teilen Kontinentaleuropas ist in Kraft getreten. Die Maßnahme gilt seit 23.59 Uhr am Freitag (4.59 Uhr MEZ am Samstag) für Menschen aus dem Schengen-Raum, der 26 europäische Staaten umfasst, darunter auch Österreich. Damit soll die weitere Ausbreitung des Coronavirus in den USA eingeschränkt werden. Trump hatte am Mittwochabend in einer Ansprache an die Nation angekündigt, die Regelung solle 30 Tage gelten. US-Amerikaner, die sich im Schengen-Raum aufhalten, dürfen in die Vereinigten Staaten zurückkehren, müssen sich aber Tests unterziehen. Trump sagte am Freitag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, angesichts steigender Infektionszahlen in Großbritannien - das dem Schengen-Raum nicht angehört - müsse die Maßnahme vielleicht auf dieses Land ausgeweitet werden. "Wir müssen sie möglicherweise in die Liste aufnehmen." Womöglich würden die Reiseeinschränkungen auch noch auf "ein paar andere" Länder ausgeweitet. Trump verteidigte die Reiseeinschränkungen für Europa am Freitag erneut. "Diese Maßnahme wird zahllose Menschenleben retten", sagte er.

In China ist die Zahl der Virusinfektionen bei Reisenden aus dem Ausland am Freitag erstmals höher ausgefallen als die Zahl der Ansteckungen durch Übertragungen im Inland. Von den elf Neuinfektionen seien sieben bei Menschen festgestellt worden, die aus dem Ausland kamen, teilte die Nationale Gesundheits-Kommission am Samstag mit.vBei den übrigen vier Fällen gebe es keinen ausländischen Bezug. Sie seien alle in der Provinz Hubei registriert worden, dem Epizentrum der Pandemie.vDamit scheint sich anzudeuten, dass die Ansteckungsgefahr in China durch ausländische Einflüsse größer ist als durch inländische. In China war vergangenen Dezember die Coronavirus-Epidemie ausgebrochen. Von dort aus verbreitete sich das Virus und wurde zur weltweiten Pandemie.

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn empfahl allen Reisenden, die in den vergangenen zwei Wochen in Italien, in Österreich oder in der Schweiz waren, zwei Wochen zu Hause zu bleiben. "Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, in der Schweiz oder in Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie 2 Wochen zu Hause - unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht", schrieb Spahn am Abend auf Twitter.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus jetzt auch das Bundesland Tirol und die spanische Hauptstadt Madrid zu Risikogebieten erklärt. Das RKI ergänzte seine Liste der internationalen Risikogebiete, auf der bereits Italien, der Iran, die Provinz Hubei in China, die Provinz Nord-Gyeongsang in Südkorea und die Region Grand Est in Frankreich standen, am Freitagabend.

Schon jetzt ist die Stimmung in Österreich rund um das Coronavirus emotional sehr aufgeladen. Der "emotionale Peak" ist aber nach Ansicht des Kognitivforschers Stephan Dickert von der Universität Klagenfurt hierzulande noch nicht erreicht. Denn mit der Zahl der bestätigten Todesfälle werde auch die Angst weiter steigen, so Dickert im Gespräch mit der APA. Ist Angst ansteckend? Absolut, sagt Dickert. Das zeige sich dieser Tage vor allem an der "Herdenmentalität", so der Universitätsprofessor für Allgemeine Psychologie und Kognitionsforschung mit Blick auf die vielerorts leergeräumten Supermarktregale. Das Land befinde sich in einer "Extremsituation", es sei derzeit auch "schwer, nicht emotional, sondern rational zu reagieren". "Der Gedanke sich zu infizieren und eventuell zu sterben kann natürlich sehr lähmend wirken und besonnenes Handeln erschweren", betonte Dickert. Vor allem mache aber die Unsicherheit über die gegenwärtige Situation den Leuten zu schaffen. Selbst wenn man alle Emotionen ganz bewusst versuche herauszulösen, sei es schwierig, dadurch eine "Handlungsdirektive" abzuleiten. In Italien, das europaweit bisher am stärksten betroffen ist, sei der "emotionale Peak" in manchen Regionen zum Teil schon überschritten, sodass man sich mit der Situation soweit angefreundet habe und diese akzeptiere, kommentierte der deutsche Wissenschafter.

Die Bundesregierung wird am Vormittag ein mehrere Milliarden schweres Paket zur wirtschaftlichen Bewältigung der Coronakrise präsentieren. Es soll sich zielgerichtet der Sicherung von Arbeitsplätzen, unter anderem durch Kurzarbeit, der Erhaltung der Liquidität sowie der Vermeidung von Härtefällen widmen. Die von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sowie ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer vorgestellten Maßnahmen sollen dann am Nachmittag auch gleich auf den parlamentarischen Weg gebracht werden. Dies gilt umso mehr für Änderungen im Epidemiegesetz, die durch die am Freitag verordneten Einschränkungen in Handel und Gastronomie nötig werden. Spannend dürfte es hier vor allem bei der Entschädigung der Betriebe werden. Die ersten tatsächlichen Beschlüsse von National- und Bundesrat zur Coronakrise wird es jedenfalls schon am Sonntag geben. Die Sitzungen müssen ohne Publikum, abgesehen von Medienvertretern, durchgeführt werden. Die Abgeordneten werden im Großen Redoutensaal der Wiener Hofburg auch breiter aufgefächert, damit keine Mandatare direkt nebeneinander sitzen.

Das Protokoll sehe vor, diese Untersuchung in bis zu sieben Tage vornehmen zu lassen. So lange dürfte Bolsonaro isoliert im Alvorada-Palast in Brasilia bleiben, wo er mit Frau Michelle und Tochter Laura lebt.

Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben sich mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump auf ein Hilfspaket für Familien geeinigt, die von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen sind. "Wir sind stolz darauf, dass wir eine Vereinbarung mit der Regierung erzielt haben", teilte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, am Freitagabend (Ortszeit) in einem Schreiben mit. Pelosi schrieb an demokratische Kongressabgeordnete, im Zentrum des Gesetzesentwurfs stünden Tests auf das Virus. "Um die Verbreitung des Virus zu stoppen, haben wir kostenlose Coronavirus-Tests sichergestellt für alle, die einen Test benötigen." Das gelte auch für Menschen, die keine Krankenversicherung haben. "Wir können das Coronavirus nicht wirksam bekämpfen, wenn nicht jeder in unserem Land, der getestet werden muss, seinen Test kostenlos bekommt." Trump ist ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, weil Tests auf das Coronavirus SARS-CoV-2 in den USA bisher kaum verfügbar sind.

Und: Die Lufthansa-Aktionäre bekommen für das vergangene Geschäftsjahr wegen des Coronavirus keine Ausschüttung. Das erklärte der Dax-Konzern am Freitagabend. So will die deutsche AUA-Mutter Lufthansa sicherstellen, in der Krise liquide zu bleiben.

03/13/2020, 10:03 PM | Theresa Bittermann