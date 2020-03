Kein LASK-Rückspiel: UEFA unterbricht alle Europacup-Bewerbe

"Vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus in Europa und der von verschiedenen Regierungen verhängten Maßnahmen werden sämtliche UEFA-Klubwettbewerbsspiele der nächsten Woche verschoben. Dazu zählen die verbleibenden Achtelfinal-Rückspiele in der UEFA Champions League am 17. und 18. März, sämtliche am 19. März geplanten Achtelfinal-Rückspiele in der UEFA Europa League sowie alle am 17. und 18. März angesetzten Viertelfinalbegegnungen in der UEFA Youth League", verlautet der europäische Verband.

Krisensitzung am Dienstag

Damit wird auch Österreichs Tabellenführer nicht bei Englands Rekordmeister antreten. Ob und wann das Rückspiel der Linzer im Achtelfinale der Europa League stattfindet, ist offen.

Am Dienstag gibt es eine Videokonferenz mit allen UEFA-Teilnehmern, um das weitere Vorgehen zu besprechen.